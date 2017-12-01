وفد ” الليجا ” يحضر مباراة الشباب ويسجل أولى الملاحظات الفنية

ماجد محمد(صدى):

سجل أعضاء اللجيا الإسبانية الذين حضروا مباراة , مباراة الشباب والتعاون التي جرت مساء اليوم ضمن مباريات الجولة 12 من دوري المحترفين العديد من الملاحظات الفنية خلال المباراة.

وكانت هيئة الرياضة قد وقعت اتفاقية لتطوير الرياضة السعودية مع ” الليجا ” ، تتضمن عدة جوانب , منها الرعاية والتسويق , إعداد المدربين , تأسيس اكاديميتين في الرياض وجدة , إيفاد ممثلين من أندية الدوري الإسباني لاستكشاف المواهب , وإقامة معسكرات لتدريب وصقل اللاعبين من أبناء المملكة.

ومن المقرر أن يحضر الوفد عدد من مباريات الفرق في جميع فئاتها , وزيارة عددا من المنشآت الرياضية , وعقد بعض الاجتماعات مع مسؤولين من هييئة الرياضة واتحاد كرة القدم , ومتابعة تدريبات مواهب ابناء المملكة.

يشار أن الشباب فاز على التعاون بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في الجولة 12 من دوري المحترفين، ليرتفع رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز التاسع.