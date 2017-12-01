مستشار الأمن القومي الأمريكي يجتمع مع وزراء خارجية دول غرب البلقان

واشنطن(صدى):

اجتمع مستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر اليوم في البيت الأبيض مع وزراء خارجية ألبانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا.

وأوضح بيان صحفي صادر من البيت الأبيض، أن الاجتماع ناقش سبل توسيع وتعميق جهود الولايات المتحدة ودول غرب البلقان لتعزيز السلام والازدهار وسيادة القانون في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مواجهة تحديات الفساد والجريمة المنظمة, بالإضافة إلى سبل تعميق التعاون في مكافحة الإرهاب.