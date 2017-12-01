” العمل ” تكشف عن القائمة النهائية للوظائف الممنوع على المقيمين العمل فيها

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من جديد، على قائمة لـ19 مهنة لا يسمح للمقيمين بإمتهانها، وذلك بعد أن أصبحت مسعودة بنسبة 100%.

وجاء سؤال أحد المقيمين لخدمة عملاء التابعة لوزارة العمل، حول إذا كانت مهنة ” أخصائي عقود ” ممنوعة عنه كمقيم أم مازال هناك تأشيرات يتم اصدارها بهذا المسمى الوظيفي.

ليأتي الرد كما يلي : ” لمزيد من الاستفسار عن المهن المسعودة، يمكنك الإطلاع على الإنفوجرافيك بقائمة المهن ال 19،وهم: ” كبير إداريين موارد بشرية، ومدير شؤون الموظفين، مدير شؤون عمل وعمال، مدير علاقات الأفراد، كاتب شؤون الأفراد ” .

وأيضًا يأتي في قائمة المهن المسعودة : ” كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب دوام، كاتب استقبال عام، كاتب استقبال فندقي، كاتب استقبال مرضي، كاتب شكاوي، أمين صندوف، حارس أمن خاص، مسؤول علاقات حكومية، ناسخ أو مصلح مفاتيح، مخلص جمركي ” .

وتختتم الوزارة بقائمة الوظائف التي لا يجوز لغير السعودي ممارستها، العاملات بمحلات المستلزمات النسائية.