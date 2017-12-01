الحوثيون يسيطرون على مقر حزب المخلوع صالح

فهمي محمد(صدى):

وضعت ميليشيات الحوثي الانقلابية , وزير الخارجية في حكومة الانقلاب القيادي في حزب المخلوع صالح هشام شرف تحت الإقامة الجبرية , وأغلقت الحي الذي يسكن فيه بمجاميع مسلحة.

وسيطرت ميليشيات الحوثي على المقر المركزي لحزب المخلوع في منطقة حدة بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر الحرس الجمهوري التي تقوم بحراسة المقر.

وأدانت وزارة داخلية الانقلاب الاعتداء على حراسة الوزير شرف وسلبهم أسلحتهم واعتقال عدد كبير منهم , ومنع اي تحركات من وإلى منزل الوزير هشام شرف.

ونشرت ميليشيات الحوثي الانقلابية عددا كبيرا من العربات والآليات العسكرية في الحي الذي يوجد فيه غالبية قيادات حزب المخلوع والقادة العسكريين الموالين له.

وهاجمت ميليشيات الحوثي منزل العميد طارق محمد عبدالله صالح نجل شقيق صالح وقائد القوات الموالية للمخلوع , ثلاث مرات منذ أمس ولكنها فشلت في دخوله بسبب المقاومة التي يقودها العميد محمد بن محمد صالح قائد قوات مكافحة الإرهاب , معلنا أنه لن يسلم المنزل للحوثيين.