إصابة 11 شخصاً إثر هجوم مسلح على جامعة في مدينة بيشاور الباكستانية

إسلام آباد(صدى):

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على مديرية الزراعة الملحقة بجامعة الزراعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان صباح اليوم .

وأضافت أنه تم استدعاء وحدات من قوات الجيش والقوات شبه العسكرية للتعامل مع الوضع، حيث يوجد عدد من المسلحين داخل حرم الجامعة.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية نقلاً عن شهود عيان أنه تم سماع دوي ثلاثة انفجارات وإطلاق النار، كما تم نقل أحد عشر شخصاً من المصابين إلى المستشفيات.

وأشارت إلى أن قوات الأمن طوقت الموقع وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر جامعة الزراعة.

وتم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات مدينة بيشاور.