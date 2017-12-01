ماذا يقصد خالد أبو راشد بتغريدته المثيرة ” الطقطقة “؟

علي القحطاني(صدى):

غرد المستشار القانوني خالد أبو راشد، عبر موقع التواصل ” تويتر ” ليثير الجدل تحت عنوان ” الطقطقة ” التي تحدث بين الجماهير السعودية ، خصوصا ما حدث بعد هزيمة الهلال في نهائي البطولة الآسيوية.

ونشر أبو راشد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على ” تويتر “: الطقطقة مالم تتضمن سب او قدف او اتهام وانما مجرد ذكر اسم نادي او مدينة او لاعب او تذكير بنتيجة او عدد بطولات فلا عقوبة عليها وانا من المؤيدين لها.

وتفاعل العديد من المغردين مع هذه التغريدة حيث وردت العديد من التعليقات التي تعترض على التعميم في موضوع “الطقطقة” حيث يجب وضع ضوابط لها .

وقام أبو راشد بتوضيح ما يقصده في التغريدة الأولى وبناء على ما ورده من ردود وتفاعل حيث كتب قائلاً:للتوضيح أكثر وفقا للردود التي وصلتني ان الطقطقة لو تضمنت ماذكرت مثل سب او اتهام او قذف او عنصرية فهي جريمة معلوماتية يعني يجب ان لاتشمل اي شيئ من ذلك وهي ليست مقتصرة على الرياضة فقط بل جميع اوجه الحياة.