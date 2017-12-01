مسؤول إيراني يكشف سرا جديدا عن مدير الاستخبارات الأمريكية

طهران(صدى):

قال مصدر نقلا عن محمدي كلبايكاني، رئيس مكتب المرشد الإيراني، أن مايك بومبيو، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، بعث رسالة إلى قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني، خلال تواجد الأخير في منطقة البوكمال السورية.

وقال كلبايكاني في كلمة لتكريم المتميزين من طلاب العلوم الدينية في مدينة مشهد شمال شرق إيران، مساء الخميس: ” أثناء قيادة الجنرال قاسم سليماني لغرفة عمليات تحرير منطقة البوكمال وصلت إليه رسالة نقلها أحد المسؤولين في المنطقة، من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “.

وأضاف محمد كلبايكاني أن “قاسم سليماني أبلغ المسؤولين الإيرانيين في طهران رفضه قراءة الرسالة أو الرد عليها”.

يذكر أن رجل الدين المقرب من خامنئي لم يكشف عن فحوى الرسالة، مضيفًا أن “سليماني رفض قراءة الرسالة أو الرد عليها كونها تعبّر عن الغطرسة الأمريكية التي تحاول إرغام الإيرانيين على الانصياع لهم”.