تعرف على عقوبة ” قيادة المرأة للسيارة ” قبل الموعد الرسمي المحدد

عادل الحربي(صدى):

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن قيادة المرأة للسيارة قبل الموعد الرسمي المحدد يُعد مخالفة مرورية عقوبتها غرامة تتراوح بين 500 إلى 900 ريال، إلى جانب حجز المركبة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد البسامي أن الجهات المعنية ستطبق العقوبات الواردة في نظام المرور بحق السيدات اللاتي تتجاوزن بقيادة المركبة قبل الموعد الرسمي المحدد وبدون رخصة قيادة.

وأشار إلى أن الأنظمة المرورية الجديدة ستطبق تباعاً وفق جدول زمني، مشدداً على وجود استراتيجية نحو ردع من يستخدم المركبات في أغراض تخريبية وفوضوية وفي مقدمتها ” التفحيط “.