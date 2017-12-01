بالصور.. وسط حضور أكثر من 2000 عائلة.. ياني يحيي أولى حفلاته في جدة

نورة الشهري(صدى):

أحيا الفنان اليوناني ” ياني ” أولى حفلاته في جدة، أمس الخميس وسط حضور أكثر من ألفي عائلة من محبي الموسيقى والفن.

جاء ذلك تحت تنظيم هيئة الترفيه بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وأظهر ياني حرصه الكبير على دعم فرقته الموسيقية التي تعزف معه ٬ إذ كان يستغل الفواصل للتعريف بهم والثناء عليهم وسط عاصفة تصفيق من الحاضرين عقب كل مقطوعة.

ووصف كثير من الحاضرين هذا الحفل بالاستثنائي كونه أول مرة تشهد مدينة جدة حضور موسيقار عالمي مع فرقته الموسيقية من الجنسين ذكورا وإناثا ليقدموا باقة من المقطوعات الموسيقية العالمية في مشهد تدوال مقاطعه كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.