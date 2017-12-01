ما العقوبات التي تنتظر فتيات ” مدرسة مكة ” الهاربات؟ 

نايف السالم(صدى):

لمن لا يعرف، فإن مخالفات الدرجة الرابعة للفتيات في المدارس تشمل 13 مخالفة ومنها ” السلوك الخاطئ والغريب، مثل الإيمو، أو التشبه بالجنس الآخر والتنمر وإحضار شخص آخر لتأدية الاختبار نيابة عنه أو تأدية الاختبار عن الغير “.

وكانت مصادر كشفت أنه سيتم تصنيف واقعة هروب فتيات مكة من المدرسة بالمخالفة السلوكية من الدرجة الرابعة، وهي المخالفات الأخطر التي يرتكبها الطالب في المدرسة.

وأعلنت إدارة تعليم المنطقة عبر بيان رسمي على صفحتها في تويتر أن واقعة هروب طالبات من مدرسة، والتي رصدت عبر مقطع فيديو، حدثت في مدرسة تتبع لإدارتها.