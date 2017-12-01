من جديد.. النساء ترتدين ” عباءة البنطال ” بسبب قيادة السيارة 

نايف السالم(صدى):

في إجراء ميداني تم استطلاع آراء النساء في المملكة، حول استخدامهن لـ عباءات البنطال، بعدما ظهرت من جديد في الأسواق المحلية، وسط إقبال على شرائها؛ بعد غياب دام نحو 7 سنوات في ظل القرارات الأخيرة بالسماح للمرأة بقيادة السيارات، والمشاركة في الفعاليات الرياضية، وتناسب ذلك مع هذا النوع من الزي النسائي.

وأبدت رفيف زهران، وأشواق دالي، وجمانة جلال، تأييدهما لارتداء هذه العباءات؛ لأنها تعطي المرأة حرية في الحركة وممارسة الرياضة، وقيادة السيارات، مع بقاء الحشمة والستر المطلوبين دينيا.

في المقابل أكدت آلاء تمار، وبتول التركي، وحليمة الفرجي، أن هذه العباءة غير مريحة في المشي، ويصعب استعمالها في غير الأنشطة الرياضية، مشترطات أن تكون واسعة بما يكفي لعدم إظهار تفاصيل جسد المرأة التي ترتديها.

من جهة أخرى قالت عُلا زيد، مصممة الأزياء، إن موضة عباءة البنطال مطلوبة جدا حاليا؛ لأنها ساترة وعملية، ويمكن تفصيلها بخامات بسيطة مثل: الكتان والكريب الياباني والقطن الإسباني.