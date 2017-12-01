مواطن يصدم والده بسيارته ويسبب له كسورا ونزيفا مضاعفا في المدينة

عادل الحربي(صدى):

قام شاب مبتدئ القيادة، باستغلال انشغال والده بعد تشغيله السيارة وقادها بشكل مُفاجئ قبل أن يدهسه بالخطأ ويسبب له نزيفاً وكسراً مضاعفاً في مفصل الركبة.

وتعرض مواطن خمسيني، لحادث دهس بالخطأ، بعدما فاجأه ابنه بعد تشغيله للسيارة وتسخينها، بانطلاقها بسرعة لتصدمه وتصيبه بنزيف وكسر مضاعف في مفصل الركبة، كما نجح أطباء مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة في إسعافه.

وبّينت أنه جرى نقل المواطن إلى مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، حيث أجريت له الإسعافات اللازمة سريعا.