بعد 15 عاما| امرأة سعودية تكتشف حقيقة زوجها.. خدعها وأنجب منها 6 أبناء
قام زوج يمني لامرأة سعودية، بتزوير بطاقة الأحوال ليتمكن من الزواج منها قبل 15 عاما من الآن.
وتقدمت سماح بشكوى للنيابة العامة أفادت أنها تزوجت قبل 15 عاما من رجل سعودي الجنسية من عائلة معروفة، ثم تبين لها أن الزوج زور بطاقة الأحوال وأن اسمه الذي عرفته به ليس كذلك، وأنه يمني الجنسية وعليه سوابق تزوير وسبق ترحيله قبل 36 عاما قبل أن يعود متسللا إلى جدة ويستقر بها.
ومثل الزوج أمام جهات التحقيق باسمه الحقيقي وأفاد أنه يمني الجنسية ودخل السعودية قبل 36 عاما وهو في السابعة من عمره عن طريق التهريب، وأقر الرجل بانتحاله اسم وصفة مواطن منذ 22 عاما، كما اعترف بوجود سابقة تزوير وثائق ضده وصدور حكم بإبعاده ولكنه عاد عن طريق التهريب، وأفاد أن صاحب الاسم المنتحل كان زوجاً لشقيقته الذي لا يعلم انتحال اسمه وصفته.
وقال الزوج لجهات التحقيق أن عملية التزوير تمت قبل فترة طويلة بواسطة أفارقة في حي البلد، ولا يتذكر أحدا منهم وأن الهوية التي يحملها مع سجل العائلة عبارة عن صورة لا أصل لها.
وأثبتت المحكمة الجزائية أثبتت الجريمة على المتهم بالاشتراك مع آخرين في تزوير محررات رسمية؛ وهي سجل الأسرة والهوية الوطنية ورخصة القيادة وخلصت إلى معاقبته بالسجن سنة وخمسة أشهر وغرامة ثلاثة آلاف ريال.
جدير بالذكر أن المحكمة اعتبرت ذلك عقوبة مشددة واكتسب الحكم القطعية وأودع الزوج المزور في سجون جدة في حين ما زالت المواطنة تبحث تصحيح هوية أبنائها!.
القرشي[ عدد التعليقات: 1983 ] نشر منذ 27 دقيقة
هذه المشكلة ليست إلا نقطة في بحر من تبعات زواج المواطنة من اجنبي .
كم من مواطنة تقبع في السجن بسبب زوجها الوافد لأنها اقترضت مبلغآ كبيرآ من اجله ومن ثم اختفى
في ليلة ظلماء إلى غير رجعة .
وكم من مواطنة دفعت عشرات الألاف من الريالات من اجل حصولها على الطلاق من الزوج الوافد الذي اخذ
يساومها على طلاقها وعلى بقاء ابنائها معها مقابل مبلغ مالي كبير .
وكم من مواطنة اهينت ومسح بكرامتها الأرض من اجل أنها رفضت ان تمكن زوجها الوافد من استخدام
اسمها لإستخراج سجلآ تجاريآ بعد ان اكتشفت حقيقة زواجه منها ( زواج مصلحة فقط ) .
وكم من مواطنة عانت من امراض نفسية وعصبية من جراء ما اكتشفته من حقائق مروعة عن زوجها الوافد .
وكم * وكم * وكم * وكم * وكم * إلخ .
والله الذي لا إله إلا هو إن جميع ماسردته الأن لكم وقع حقيقة ومسجلة في سجلات الجهات المختصة .
وما هي إلا نقطة في بحر مأسي المواطنات المتزوجات من أجانب .
إنني لا اعمم بأن جميع الأجانب سيئين أستثني القلة القليلة جدآ منهم بأنهم صادقين وزواجهم من المواطنة
كان فعلآ من اجل بناء اسرة حقيقية وليس لأغراض مادية …. ولكن هم قليلون جدآ جدآ جدآ .