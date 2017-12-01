تعرف على قبيلة آل مرة وتفاصيل خلافها مع قطر

الدوحة (صدى):

في فيلم وثائقي جديد، تناولت قناة العربية كواليس خلاف قطر مع قبيلة آل مرة.

آل مرة، قبيلة عريقة يسكن معظم أفرادها على امتداد الجزء الشرقي لشبه الجزيرة العربية، انطلاقًا من صحراء الربع الخالي وحتى قطر، وما أبعد من قطر حيث الكويت.

وتطرق الفيلم، الذي تم تصويره في مضارب الغفران، للقبيلة المنحدرة من آل مرة، لعاداتهم التي لا يزال المرّيون يتمسكون بها.

ومن ضمن هذه العادات الشعـر والصيد ومهارتهم في قص الأثر، إضافة إلى أن الفيلم عرج على مشكلة فخذ الغفران من آل مرة مع حكومة قطر، وهي أزمة سياسية تعود إلى أكثر من عقدين.

وفي وقت سابق، ندد شيوخ قبيلة آل مرة في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإجراءات التي قامت بها حكومة قطر بحق أبنائها القطريين من قبيلة آل مرة، التي شملت سحب جنسية شيخ القبيلة طالب بن لاهوم بن شريم المري، وأكثر من 50 مواطنًا قطريًّا، بينهم 18 امرأة وطفلًا.

وحذر شيوخ القبيلة في اجتماع كبير بمحافظة الأحساء، نظام الدوحة من المساس بأبنائها القطريين، معتبرين التعرض لشيخ آل مرة طالب بن لاهوم وأبناء القبيلة إساءةً بالغة.

وتمثل قبيلة آل مرة نحو 60% من الشعب القطري، ودافعت في عدة مواقف سابقة عن قطر، كما ساهمت ببناء الدولة منذ نشأتها، إلا أن حكومة قطر أسقطت في عام 2004 الجنسية عن 6 آلاف فرد من آل مرة، وأنهت خدمات من هم على رؤوس أعمالهم، وطالبتهم بتسليم مساكنهم تحت وطأة التهديد والمداهمة الفعلية لحرمة البيوت.

يذكر أن شيخ قبائل آل مرة طالب بن لاهوم بن شريم، كان قد ظهر أخيرًا عبر مقطع فيديو يتحدث فيه عن سحب السلطات القطرية جنسيته ومعه 55 من أفراد قبيلته، وقال: “سحب جنسيتي القطرية، كان بسبب رفضي سب السعودية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين وحكومته”.