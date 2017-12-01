بالصور.. أرادت أن تشبه ” أنجلينا جولي “.. فتاة إيرانية أصبحت شبحا مخيفا 

أماني الغامدي(صدى):

ألقت صحف عالمية الضوء على قصة صادمة لفتاة إيرانية أرادت أن تشبه الفنانة أنجلينا جولي ، وحاولت أن تتحول إلى نسخة من الممثلة الأمريكية الشهيرة، أنجلينا جولي، ولكنها أخطأت الطريق، وتحولت إلى ما يشبه ” الجثة “.

وخضعت سحر طبر (19 عاما)، لحوالي 50 عملية تجميل، واقتطعت 50 كيلوغراما من وزنها ، بالإضافة لخضوعها لريجيم قاسٍ على مدى أشهر لتثبيت وزنها عند 40 كيلوجراماً .

والفتاة الإيرانية من عشاق ” جولي “، وأكدت أنها ستفعل أي شيء حتى تكون شبيهة بالنجمة ، ولم تقف محاولات طبر عند هذا الحد، ولكنها جاءت بكارثة بعد أن تحولت إلى ما يشبه ملامح جثة.

صور ومقاطع الفيديو الخاصة بالفتاة الإيرانية تلقت الكثير من الانتقادات على موقع ” إنستجرام “، وتجاوز عدد متابعيها 296 ألفا.

الملامح الجديدة التي تمخضت عنها الجراحات جعلت الفتاة شبيهة للغاية بشخصية كرتونية شهيرة: ” العروس الميتة “.