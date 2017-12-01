قصة مؤلمة لحكم كرة قدم.. مرض والدته جعل الأمن يلاحقه!

عادل الحربي(صدى):

قال فهد عبدالله الشمري، حَكَم كرة القدم السابق إن والدته أصيبت منذ عدة سنوات بمرض التليف الكبدي، والذي ما زالت تعاني منه حتى الآن، مضيفا أنه بذل الغالي والنفيس في سبيل علاجها داخل البلاد وخارجها حتى اضطررت للاستدانة لتغطية تكاليف العلاج .

وأكد فهد أنه يمر بأزمة مالية طاحنة بسبب مرض والدته واضطراره لاستدانة مبالغ مالية وصلت لـ 515 ألف ريال حتى أصبح مهدداً بالسجن لعجزه عن السداد .

وأردف : اقترضت من عدة أشخاص مبالغ مالية وصلت لـ 515 ألف ريال والأميرين سلطان بن فهد ونواف بين فيصل “سددا ما يقارب 200 ألف ريال من أصل المبلغ، وبقيت 315 ألف ريال “.

وأضاف بعد عجزي عن سداد باقي المبلغ طالب أصحاب الحق بتحصيل أموالهم عبر محاكم التنفيذ”.لافتا إلى أن الجهات الأمنية بحائل تلاحقه حاليا.

وأشار إلى أنه ترك التحكيم بسبب غيابه لتهربه من الدائنين ومضى قائلاً: ” أتمنى أن أجد من ينقذني من السجن كي أواصل رعاية والدتي المسنة “.