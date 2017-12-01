تفاصيل جديدة أكثر إثارة حول مجرم الحرب الكرواتي.. من أعطاه ” السم ” داخل المحكمة

نورة الشهري(صدى):

أكد مسؤولون، أن مجرم الحرب البوسني ” سلوبودان بارالجاك ” (72 عاما)، تم تزويده بجرعة من السم من أحد الأشخاص داخل السجن لأنهم يتم تفتيشهم جيدا بداخله.

وتناول سلوبودان بارالجاك، جرعة من سمٍ كان يحمله في زجاجة صغيرة أخرجها من سترته أثناء محاكمته بجرائم حرب .

وأضاف المسؤولون أن الزجاجة قد تم دسِّها بسترته قبل دخوله مباشرةً ، وذلك لأن السجن الذي كان معتقلاً به لا يعامل المعتقلين كسجناء ولا يمارس ضدهم العنف بل ينعمون بالمعاملة الحسنة.

وتابع المسؤولون حيث أن قائد الحرب كان سلوكه مهذب فبالتأكيد هناك من أراد خدمته بتحقيق رغبته الأخيرة و أحضر له السمّ و كان يعلم من أين يحصل عليه و كيف يوصله إليه.

وكان “بارالجاك” قد انتحر داخل قاعة المحكمة بلاهاي أثناء توجيه عقوبة 20 عاماً لارتكابه جرائم حرب ، إلا أنه صاح “أنا لست مجرم حرب” وأخرج الزجاجة والتي يتوقع أن ما بها قد يكون سائل تنظيف أو ما شابه، و تجرع ما بها ليسقط و يموت بعدها بساعات قليلة.