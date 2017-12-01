نادي الفروسية يقيم سباقه غدا على مساهمة وهدية النادي

نواف السالم(صدى):

يقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه 31 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439هـ بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية بالرياض على مساهمة وهدية نادي الفروسية وهي جائزة مالية وسيارة موديل 2018 .

وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط وخصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) لمسافة 2000 متر ، وخصص الشوط العاشر على هدية نادي الفروسية (سيارة موديل 2018) لمسافة 1800 متر .