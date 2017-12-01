المبعوث الدولي لسوريا يثمن جهود المملكة

نايف السالم(صدى):

أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا عن شكره للمملكة العربية السعودية على مبادرتها وجهودها في الاجتماع الموسّع الثاني للمعارضة السورية الذي نجح في توحيد المعارضة وتشكيل وفد موسع لها لمفاوضات جنيف حول سوريا.

وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي إن الجولة الثامنة من هذه المفاوضات ستستأنف في الخامس من ديسمبر القادم وستستمر حتى منتصف الشهر ذاته.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي وجه في كل المسارات سواء في جنيف أو أي مكان آخر للتركيز وإعطاء الأولوية لقضايا الدستور والانتخابات تحت الإشراف الكامل للأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن المرجع الوحيد للعملية السياسية هي محادثات جنيف.

وقال إنه ناقش مع الأطراف السورية خلال الاجتماعات وثيقة البنود الـ12 التي تتناول مستقبل سوريا.