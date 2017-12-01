بالفيديو .. رد قاس من علا الفارس على شخص تحدث عنها أمام شقيقها

طلال الغامدي(صدى):

استائت الفنانة الأردنية علا الفارس بشدة، من هؤلاء الذين يبثون الشائعات الشخصية، بإفتراء كامل من دون أي درجة من المعرفة ، بحسب وصفها .

وقالت الفارس في مقطع فيديو شاركته جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي : “حطوا لسانكم في تمكم، وخافوا الله (…) كل يوم أفكر أهاجر”.

وروت علا سبب سخطها قائلةً ، إن أحد الأشخاص الذي يدعون الأهمية تحدث عنها بالباطل أمام شقيقها من دون أن يدري صلة القرابة بينهما ، ورداً على تساؤل الأخير حول سبب الكلام المسيء عنها، أجاب المتكلم بأنه أراد العمل معها إلا أنها لم تلتزم ، بحسب مجلة لها .

وأكدت الفارس أنها لا تعرف الشخص ولم تقابله في حياتها، مشيرةً إلى أنه يحاول الإعتذار منها حالياً، إلّا أنها سلمت الأمر لمحاميها.