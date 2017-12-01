بالفيديو .. رد قاس من علا الفارس على شخص تحدث عنها أمام شقيقها
استائت الفنانة الأردنية علا الفارس بشدة، من هؤلاء الذين يبثون الشائعات الشخصية، بإفتراء كامل من دون أي درجة من المعرفة ، بحسب وصفها .
وقالت الفارس في مقطع فيديو شاركته جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي : “حطوا لسانكم في تمكم، وخافوا الله (…) كل يوم أفكر أهاجر”.
وروت علا سبب سخطها قائلةً ، إن أحد الأشخاص الذي يدعون الأهمية تحدث عنها بالباطل أمام شقيقها من دون أن يدري صلة القرابة بينهما ، ورداً على تساؤل الأخير حول سبب الكلام المسيء عنها، أجاب المتكلم بأنه أراد العمل معها إلا أنها لم تلتزم ، بحسب مجلة لها .
وأكدت الفارس أنها لا تعرف الشخص ولم تقابله في حياتها، مشيرةً إلى أنه يحاول الإعتذار منها حالياً، إلّا أنها سلمت الأمر لمحاميها.
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