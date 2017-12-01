بالفيديو.. تعليق ناري من الفراج على هتاف جماهير النصر
أظهر الإعلامي وليد الفراج خلال برنامج “أكشن يا دوري” لقطات من مقطع فيديو أظهرت ترديد جمهور النصر هتاف العالمية صعبة قوية خلال مباراة لفريق النصر مع فريق الفتح.
وقال الفراج ” جماهير اليوم في الدقيقة الـ 7 من المباراة جمهور النصر هتف بالهتاف الشهير ” وطالب جمهوره بالاستماع إلى الهتاف حيث عرض لقطات المباراة التي أظهرت الجمهور يردد ” العالمية صعبة قوية” ويؤدون تحية أشبه بالتحية العسكرية .
وتابع الفراج قائلاً : يعني 4116 داسيلفا كانوا في المدرجات هذه تحية داسيلفا . ووجه سؤالاً لضيفه بالبرنامج قائلاً “هل هذا مش تعصب؟ ” فرد عليه قائلاً : ” هذه التحية قديمة ويمكن دا سيلفا هذا أخذها من النصراويين “.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: في الدقيقة 7 من لقاء #النصر_الفتح جمهور #النصر يهتف بالهتاف المعتاد ” العالمية صعبة قوية” pic.twitter.com/3lZXQ1h78U
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) November 29, 2017
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