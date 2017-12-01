بالفيديو.. تعليق ناري من الفراج على هتاف جماهير النصر

نواف السالم (صدى):

أظهر الإعلامي وليد الفراج خلال برنامج “أكشن يا دوري” لقطات من مقطع فيديو أظهرت ترديد جمهور النصر هتاف العالمية صعبة قوية خلال مباراة لفريق النصر مع فريق الفتح.

وقال الفراج ” جماهير اليوم في الدقيقة الـ 7 من المباراة جمهور النصر هتف بالهتاف الشهير ” وطالب جمهوره بالاستماع إلى الهتاف حيث عرض لقطات المباراة التي أظهرت الجمهور يردد ” العالمية صعبة قوية” ويؤدون تحية أشبه بالتحية العسكرية .

وتابع الفراج قائلاً : يعني 4116 داسيلفا كانوا في المدرجات هذه تحية داسيلفا . ووجه سؤالاً لضيفه بالبرنامج قائلاً “هل هذا مش تعصب؟ ” فرد عليه قائلاً : ” هذه التحية قديمة ويمكن دا سيلفا هذا أخذها من النصراويين “.