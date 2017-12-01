3 مناطق في المملكة تغرق في الأمطار

حمود العنزي(صدى):

أكد الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني، أنه من المتوقع أن تكون ذروة الأمطار خلال 24 ساعة القادمة من يوم الجمعة على شمال الرياض والقصيم وجنوب حائل.

وأضاف الجهني: نحن على أعتاب وسم 1439 والذي لم يتبق منه سوى أسبوع وينتهي يوم 7 ديسمبر حسب تقويم أم القرى، وبعده تبدأ مربعانية الشتاء والبرد، ومن المتوقع أن تستقبل منطقتنا موجات باردة مع بداية المربعانية تبدأ من الغد وتتجدد منتصف الأسبوع وآخره وتستمر لعدة أيام قد تطول قليلاً بدرجات تلامس الصفر المئوي شمال المملكة وشمال الوسطى أواخر الأسبوع القادم .

وتابع: الجهني الموجة الباردة المتوقعة أواخر الأسبوع القادم تعد الأقوى حتى الآن مع بداية موسم الشتاء والبرد، ومن المتوقع أن تسجل شمال البلاد درجات حرارة حول الصفر المئوي .

وأردف من المتوقع أن تتعمق موجة البرد بعد ذلك لتشمل القصيم وحائل بدرجات حرارة حول ( 1-6 ) ثم تمتد البرودة أكثر بدرجات حول (6-10) درجات وأقل على العاصمة الرياض وما حولها وفرص كبيرة لتشكل الصقيع خلال ساعات الصباح على نطاق واسع من شمال المملكة.