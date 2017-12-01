تفاصيل جديدة عن توصيل الخدمة الكهربائية للمواطنين خلال يومين 

عادل الحربي(صدى):

طالب وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص الدكتور ماجد القصبي، بإلغاء اشتراط ” شهادة البلدية ” للحصول على العداد والاستفادة من الخدمة الكهربائية في أسرع وقت.

وبعث ببرقية تؤكد أن ذلك يأتي بهدف تسهيل الإجراءات وإنجاز مبادرة تقليل مدة إيصال الكهرباء للمشترك من خلال تفعيل مكاتب التنسيق لإصدار رخصة الحفر وإيصال الكهرباء للمستفيدين خلال يومين.

وأوضح القصبي خلال البرقية أن مدة الحصول على شهادة البلدية لإيصال الخدمة الكهربائية تستغرق حالياً 7 أيام.

وطالب القصبي في البرقية بإيجاد حلول لإلغاء التوقيع على رخصة الحفر مثل وضع مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة للتوقيع على رخصة الحفر على أن يكون عدم التوقيع على الرخصة خلال المدة المحددة، موافقة على الرخصة.