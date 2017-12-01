شرطة مكة تحل لغز اختفاء أحد المواطنين والعثور على جثته بشكل مفاجئ

نايف السالم(صدى):

استطاعت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن تحل لغز اختفاء مواطن والعثور على جثته في إحدى الحفر بمنطقة نائية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مكة، بلاغاً يفيد اختفاء أحد المواطنين بشكل مفاجئ.

ومن جانبه قال العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة،إنه تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادثة وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين أحدهما سعودي الجنسية وآخر يحمل الجنسية الإفريقية.

وأضاف تم ضبط المتهمين وأقر الأول بإقدامه على قتل المبلغ عنه على إثر مشاجرة بينهما ومن ثم القيام بالتخلص من جثته بمساعدة الثاني وذلك بإلقائها في إحدى الحفر بعيداً عن العمران.

وتابع: أرشد المتهمان إلى مكان الجثة وتم استكمال إجراءات الاستدلال وإحالة المتهمان للنيابة العامة حسب الاختصاص.