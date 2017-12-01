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سيدرات مالهوترا يرقص علي أنغام أميتاب تشان

سيدرات مالهوترا يرقص علي أنغام أميتاب تشان
أماني الغامدي(صدى):

أعرب الفنان سيدرات مالهوترا عن حبه للنجم الهندي أميتابتشان ، وقام بتقديم استعراض لأحد أغاني النجم الشهيرة ، أثناء ختام مهرجان الهند الدولي للأفلام 48 ، اليوم الخميس .

وكتب سيدرات علي موقع التواصل ” تويتر ” ، قائلاً ” ان الممثل اميتاب تشان رجل نبيل وملهم للأجيال القادمة ، أشعر بالامتنان لكوني ممثلا في نفس العصر الذي تعيش فيه،فأنا واحد من المعجبين بك ” .

وشكر أميتابتشان وزيرة الإعلام لدولة الهند والإذاعة الهندية على التكريم من خلال حسابه الشخصي ، وأعجب بما قدمه الشاب سيدرات مالهوترا في مهرجان الهند منبهراً به .

 


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