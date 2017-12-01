سيدرات مالهوترا يرقص علي أنغام أميتاب تشان
أعرب الفنان سيدرات مالهوترا عن حبه للنجم الهندي أميتابتشان ، وقام بتقديم استعراض لأحد أغاني النجم الشهيرة ، أثناء ختام مهرجان الهند الدولي للأفلام 48 ، اليوم الخميس .
وكتب سيدرات علي موقع التواصل ” تويتر ” ، قائلاً ” ان الممثل اميتاب تشان رجل نبيل وملهم للأجيال القادمة ، أشعر بالامتنان لكوني ممثلا في نفس العصر الذي تعيش فيه،فأنا واحد من المعجبين بك ” .
وشكر أميتابتشان وزيرة الإعلام لدولة الهند والإذاعة الهندية على التكريم من خلال حسابه الشخصي ، وأعجب بما قدمه الشاب سيدرات مالهوترا في مهرجان الهند منبهراً به .
اترك تعليقاً