وزير العمل يتفقد السوق الشعبي في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

تفقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، اليوم الخميس، السوق الشعبي للأسر المنتجة بمدينة عرعر .

وتجول الدكتور الغفيص في أركان السوق مطلعا على منتجاته وأبرز أنشطته التجارية، والتقى بعدد من العاملات السعوديات بالسوق، حيث استمع إلى أبرز التحديات التي قد تواجه المرأة العاملة في سوق العمل.

ويتكون السوق من 40 محلاً، مُنِحَت جميعها للأسر المنتجة بالمجان، لعرض منتجاتهم وبضائعهم داخل المجمع، المشتمل على مصلى ودورات مياه، كما يمتاز المجمع بطابعٍ شعبي، روعي في تصميمه أن يكون ذا طرازي عمراني تراثي، يتناسب مع المنتجات الحرفية والأكلات الشعبية التي تسوقها معظم الأسر المنتجة في محلات السوق.