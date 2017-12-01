بعد تعطيله لحساب ” ترامب ” .. هذه دوافع موظف ” تويتر ” السابق

واشنطن(صدى):

قام الموظف ” بهتيار دوسياك ” العامل السابق بموقع ” تويتر ” ، بوقف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” لمدة 11 دقيقة ، وهو ما دفعه لترك العمل بالمقر في سان فرانسيسكو وعدوته لبلاده الأصلية ألمانيا .

وقرر ” دوسياك ” بعد امتناعه لفترة طويلة عن الظهور ، أن يعود لحياته الطبيعية من خلال تصريحه لموقع ” تك كرانش ” الأمريكي بتفاصيل الواقعة لتصحيح الأمر، حيث أكد أن ما قام به كان خطأ غير مقصود .

والأكثر إثارة للدهشة ، هو تأكيد الموظف المُتهم أنه كان يعتقد أن حساب ” ترامب ” محمي بشكل كامل من أي محاولة للاختراق أو التعطيل ، موضحاً أن هناك تقرير وصل من قبل القسم المختص بمعالجة تقارير السلوك السئ ، قد وصل بشأن حساب الرئيس الأمريكي ، فاتخذ ” بهتيار ” بدوره كافة الإجراءات اللازمة لتخطي المشكلة والتي تقتضي بإلغاء تفعيل الحساب ، دون علم منه بأنه سيتم إغلاقه بالفعل مثل بقية الحسابات العادية الأخرى .

ووفقاً للموقع الأمريكي ، فقد أغلق الموظف جهاز الكمبيوتر الخاص به في نهاية الدوام بعد قيامه بجميع الخطوات ، حتى تم اكتشاف تعطل الحساب بعد عدة ساعات عندما سألته امرأة عن حساب ” ترامب ” .