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شرطة الاحتلال تبحث عن قاتل الشاب الإسرائيلي

شرطة الاحتلال تبحث عن قاتل الشاب الإسرائيلي
فلسطين(صدى):

قتل إسرائيلي في أحد مواقف الحافلان بمدينة عراد ببئر السبع بالنقب ، مساء اليوم الخميس.

وألقت الشرطة الإسرائيلية اتهامها علي الفلسطينيين، وأشارت القناة العاشرة العبرية أن الشاب عثر عليه واقعاً في الموقف مذبوحاً ، وقامت قوات الشرطة بتمشيط المنطقة بحثاً عن الفاعل .

ويذكر أن الشاب الإسرائيلي لم يبلغ ال 20 من عمره وأن الموقف يرتاده الجنود فى الوقت الذى لم تتأكد فيه هوية القتيل.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 52 دقيقة

ابدكمش بدكاش بدكوش تقدورا توصولوا ليه….لأنه فش ابيش بالنقب…

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