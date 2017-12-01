شرطة الاحتلال تبحث عن قاتل الشاب الإسرائيلي

فلسطين(صدى):

قتل إسرائيلي في أحد مواقف الحافلان بمدينة عراد ببئر السبع بالنقب ، مساء اليوم الخميس.

وألقت الشرطة الإسرائيلية اتهامها علي الفلسطينيين، وأشارت القناة العاشرة العبرية أن الشاب عثر عليه واقعاً في الموقف مذبوحاً ، وقامت قوات الشرطة بتمشيط المنطقة بحثاً عن الفاعل .

ويذكر أن الشاب الإسرائيلي لم يبلغ ال 20 من عمره وأن الموقف يرتاده الجنود فى الوقت الذى لم تتأكد فيه هوية القتيل.