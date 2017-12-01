شرطة الاحتلال تبحث عن قاتل الشاب الإسرائيلي
قتل إسرائيلي في أحد مواقف الحافلان بمدينة عراد ببئر السبع بالنقب ، مساء اليوم الخميس.
وألقت الشرطة الإسرائيلية اتهامها علي الفلسطينيين، وأشارت القناة العاشرة العبرية أن الشاب عثر عليه واقعاً في الموقف مذبوحاً ، وقامت قوات الشرطة بتمشيط المنطقة بحثاً عن الفاعل .
ويذكر أن الشاب الإسرائيلي لم يبلغ ال 20 من عمره وأن الموقف يرتاده الجنود فى الوقت الذى لم تتأكد فيه هوية القتيل.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 52 دقيقة
ابدكمش بدكاش بدكوش تقدورا توصولوا ليه….لأنه فش ابيش بالنقب…