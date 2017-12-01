تذكرة سفر تقودك إلى أحداث الماضي .. هذه تفاصيلها
استعد طاقم عمل الطائرة التي تخوض الرحلة الأغرب من نوعها رقم 890 خلال الشهر المقبل، حيث تنقل المُسافر من الحاضر إلى الماضي ، ليعيش الإنسان الأحداث والأوقات التي مرت عليه من قبل مكررة .
ومن المقرر أن تُغادر الطائرة مطار ” شنغهاي ” الصيني مطلع يناير للعام المُقبل ، في تمام الساعة 12 صباحاً ، متوجهة إلى مدينة ” سان فرانسيسكو ” بالولايات المتحدة الأمريكية ، لتصل إلى وجهتها في ختام ديسمبر للعام الجاري ، حيث تستغرق الرحلة 11 ساعة من الطيران المتواصل دون توقف .
وجهزت المطارات ما يصل إلى 4 خطوط طيران تتوجه من شنغهاي إلى سان فرانسيسكو ، وهم ” كومينيتي الجوية ” و ” المتحدة ” و ” شرق الصين ” ، و ” دلتا ” ، ويصل عدد الرحلات إلى 26 رحلة أسبوعياً ، وقد تم حجز أغلب المقاعد مُبكراً بسعر باهظ الثمن للتذكرة يصل إلى 3 آلاف دولار .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39040 ] نشر منذ 58 دقيقة
المهم عندكم جمع الفلوس ,, اما بقية الشرح هو مجرد حشو كلام ، لاحقيقة له في الواقع ,,