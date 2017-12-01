تذكرة سفر تقودك إلى أحداث الماضي .. هذه تفاصيلها

نورة الشهري(صدى):

استعد طاقم عمل الطائرة التي تخوض الرحلة الأغرب من نوعها رقم 890 خلال الشهر المقبل، حيث تنقل المُسافر من الحاضر إلى الماضي ، ليعيش الإنسان الأحداث والأوقات التي مرت عليه من قبل مكررة .

ومن المقرر أن تُغادر الطائرة مطار ” شنغهاي ” الصيني مطلع يناير للعام المُقبل ، في تمام الساعة 12 صباحاً ، متوجهة إلى مدينة ” سان فرانسيسكو ” بالولايات المتحدة الأمريكية ، لتصل إلى وجهتها في ختام ديسمبر للعام الجاري ، حيث تستغرق الرحلة 11 ساعة من الطيران المتواصل دون توقف .

وجهزت المطارات ما يصل إلى 4 خطوط طيران تتوجه من شنغهاي إلى سان فرانسيسكو ، وهم ” كومينيتي الجوية ” و ” المتحدة ” و ” شرق الصين ” ، و ” دلتا ” ، ويصل عدد الرحلات إلى 26 رحلة أسبوعياً ، وقد تم حجز أغلب المقاعد مُبكراً بسعر باهظ الثمن للتذكرة يصل إلى 3 آلاف دولار .