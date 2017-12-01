الهلال السعودي يواجه الأهلي غداً
يتجدد اللقاء بين نادي الهلال السعودي ضد فريق نادي الأهلي في مباراة غداً ، يوم الجمعة ، الساعه الثامنة مساءً.
ونشر النادي علي موقع التواصل الأجتماع ” تويتر ” ، كاتباً ”
الجمعة يتجدد موعدنا مع عشاق الهلال نجومكم بحاجتكم كونوا في الموعد…. ” .
احمد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
على اساس الاهلي من اليابان مو فريق سعودي
ابو احمد[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 3 ساعات
والله انك صادق قمة التعصب والتخلف
مرسيدس[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأهلي غير اسمه يا اتان القايله إلى اوروا غير العنوان يا سنفور ترى الأهلي فريق الملوك
شقااااوي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
للاسف كاتب الخبر واضح بأنة جاهل وينقصة المهنية انت محسوب على الصحيفه المفروض من صحيفة صدي ايقاف هذا الجاهل وحاط صورة الهلال السعودي على كلامك الحمدللة والشكر والاهلي يعني مجهول الهويه والله عيب عليك شكلك تحسب المباراة ذهاب وعودة الله يستر بعدالمباراة تحضرون جدة
عزيز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال لم يثمن حضور الجمهور في الرياض مع اليابان فأدرك الجمهور ذلك ولن يحضر بمباراة الاهلي حتى يتم تغيير المدرب وتصفية لاعبين في الهلال مضيقين بس بدون حماس او اهتمام
عزوز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الهلال لم يثمن حضور الجمهور في الرياض مع اليابان فأدرك الجمهور ذلك ولن يحضر بمباراة الاهلي حتى يتم تغيير المدرب وتصفية لاعبين في الهلال مضيقين بس بدون حماس او اهتمام
اخر الزمن[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
الاهلي الملكي الراقي السعوديه اسسه عبدالله الفيصل
اخر الزمن[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 1 ساعة
الاهلي السعودي لقب له الملك عبدالله سفير الوطن رحمك الله يابو متعب
((دغريري))[ عدد التعليقات: 393 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش التعصب البغيض هذا ياصحفي ياموقر الشرهة على اللي سمحلك تنزل هذا العنوان
ويبقى الأهلي الملكي المرعب الكابوس لكل هلالي
اخر الزمن[ عدد التعليقات: 82 ] نشر منذ 56 دقيقة
صح لسانك
والله اعتبره جااهل راعي الموضوع كانه يشجع فريقه ضد فريق خارج السعوديه ويقولون ليه الهلال مكروه والله السبب اعلامهم الجهله
طارق[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 45 دقيقة
يعني الاهلي مو سعودي بصراحه يجب على النادي الاهلي سعودي رفع قضية على صحيفة صدى