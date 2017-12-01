الهلال السعودي يواجه الأهلي غداً

نواف السالم(صدى):

يتجدد اللقاء بين نادي الهلال السعودي ضد فريق نادي الأهلي في مباراة غداً ، يوم الجمعة ، الساعه الثامنة مساءً.

ونشر النادي علي موقع التواصل الأجتماع ” تويتر ” ، كاتباً ”

الجمعة يتجدد موعدنا مع عشاق الهلال نجومكم بحاجتكم كونوا في الموعد…. ” .