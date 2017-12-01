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مرض خطير ينتشر مُستقبلاً بين البشر ويسبب الوفاة .. تعرف عليه

مرض خطير ينتشر مُستقبلاً بين البشر ويسبب الوفاة .. تعرف عليه
نورة الشهري(صدى):

أشارت بعض الأبحاث العلمية إلى وجود مؤشر مستقبلي خطير بانتشار أمراض الكبد بشكل كبير بين البشر بحلول عام 2020 ، لتتفوق على أمراض القلب كأخطر سبب يؤدي للوفاة .

ووفقاً لتوقعات الدراسات التي نشرها موقع ” ديلي ميل ” البريطاني ، فإن الأسباب الكبرى لزيادة التأثيرات الصحية السلبية على الكبد تتمثل في السمنة والكحول ، والتي تنتشر بين فئة الشباب بشكل أكبر .

فيما حذر بعض الباحثين من انتشار هذه الأمراض للفئة العمرية التي تنحصر بين 40 إلى 50 ، حيث أنهم الأكثر عرضة للوفاة بسبب هذا النوع من الأمراض .

وتعددت تصنيفات الأمراض التي تُصيب الكبد ، حيث تنوعت بين الالتهاب الكبدي ، وسرطان الكبد ، و التهاب الطرق الصفراوية ، ومتلازمة ” غلبرت ” .

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، هناك إمكانية للشفاء من الالتهاب الكبدي بشكل ذاتي دون الحاجة إلى علاج طبي بالاهتمام الذاتي بالصحة وتناول الأطعمة الموثوقة ، فيما قد يتطور ليصبح تليفاً أو سرطاناً يلحق بالكبد ، ويُعد من أكثر أسباب الإصابة بالالتهاب شيوعاً في العالم هي فيروسات الكبد ، وقد ينجم أيضاً عن أمراض أخرى ومواد سامة مثل الإصابة بأمراض المناعة الذاتية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 39040 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, كل مابين فترة وفتره ، ملاعين الغرب يخترعون مسببات امراض مستعصيه ويصدرونها للعالم ,,

,, وكأن البشر عندهم فئران تجارب ، وليضمنوا استمرار شغل شركاتهم الدوائيه والبحثيه ,,

,, والعالم الثالث ( حسب تعريفهم ) ، غارق في حيص بيص ,,

[ عدد التعليقات: 10034 ] نشر منذ 21 دقيقة

ابو محمد هالامر اخبر عنه الرسؤل .. تنتشر الامراض اللي ماكانت في اسلافنا من قبل
☹☹

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