إغلاق 3 محلات تجارية في عرعر لمخالفتها أنظمة البلدية

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة بوكالة الخدمات ” رقابة الأسواق” اليوم الخميس، 3 محلات تجارية بعرعر لمخالفتها للأنظمة البلدية.

وأوضحت الأمانة منطقة الحدود الشمالية، أن الجولة الرقابية أسفرت عن إغلاق 3 محلات تجارية بسبب مخالفتها للأنظمة البلدية، كما تم تحرير عدد من الإشعارات لأصحاب المحلات لمراجعة الأمانة لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات.

وأكدت أمانة المنطقة، أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفِي حال عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات البلدية المترتبة عليهم، مشيرة إلى أن الرقابة مستمرة على المحلات التجارية.