تشييد أكبر مبنى معلق في العالم بدبي‬

دبي (صدى):

تعتزم شركة " إثراء دبي " تشييد أكبر مبنى معلق في العالم باسم " ذا لينكس ".

وأشار عصام كلداري المدير التنفيذي للشركة إلى أن " ذا لينكس " سيربط بين برجي المشروع الأم " ون زعبيل " على ارتفاع 100 متر، حيث يصل طوله إلى 210 أمتار، مبينًا أن الشركة وضعت الدراسات الأولية الخاصة بالمشروع، وبدأت عمليات البناء في 2016.

وذكر أن الشركة انتهت من عمليات الحفر ووضع الأعمدة والأساسات وغيرها من الأعمال التحضيرية في موقع الإنشاء، للبدء في عمليات تشييد البرجين في المشروع.

ويتكون البرج الأول من 67 طابقاً، أما الثاني فيتكون من 57 طابقا، ويضم كل منهما 7 أقبية و 3 أروقة تتضمن المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم إلى جانب " ذا لينكس ".

وتبلغ مساحة المكاتب التجارية في المشروع 37 ألف متر مربع، أما المحلات والمطاعم فتبلغ مساحتها الإجمالية 12 ألف متر مربع، وسيوفر المشروع 2500 موقف للمركبات، و 263 شقة سكنية، و 94 شقة مفروشة، وفندق يضم 314 مفتاحا، وفندق آخر يضم 90 مفتاحا.