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بالصور..مهنس يجمع صوراً جوية لـ " ديزني لاند " ومطار " جون كينيدي "

Time منذ سنتين
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بالصور..مهنس يجمع صوراً جوية لـ " ديزني لاند " ومطار " جون كينيدي "

واشنطن (صدى):
جمع " جيفري مايلشتاين " وهو مهندس معماري أمريكي صورا جوية لمدينتي " لوس أنجلوس " و" نيويورك " وجمعها في كتاب، ومن بينها صور لمناطق مثل " تايمز سكوير " ومطار " جون كينيدي ".

والتقطت أيضاً بعض الصور من مروحية عمودية لـ" ديزني لاند " وميناء " لونج بيتش " وآلاف السيارات في اصطفاف للانتظار بالإضافة إلى حاويات الشحن.

وقال " مايلشتاين " أنه نشأ وتعلم في هاتين المدينتين كما بدأ حياته المهنية بهما حيث عمل مهندسا معماريا، وقسم الصور التي التقطها إلى أربع مجموعات.

حدد " مايلشتاين " الصور إلى مجموعة الجيران وأخرى معنية بالأنشطة التجارية والثالثة للمتنزهات، والرابعة مختصة بوسائل النقل والأنشطة الصناعية.

وطرح المهندس الأمريكي كتابه للبيع مؤخرا مشددا على أن اطلاع الكثيرين على هذه الصور سيكون بمثابة تجربة فريدة لرؤية مدينتين شهيرتين عالميا من أعلى.

لوس أنجلوس
نيويورك
تايمز سكوير
ومطارجون كينيدي
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
انتبه لحالك ياولد ..
اللهم إرحم ابومتعب وجعله في الفردوس الأعلى
ليتهم بس ينتبهون انه عقاب وغضب من رب العالمين
ابو محمد 😎
طيب ...
البرفسور احمد
بدكوش بداكيش بالاردن فش محصلين سيكل اقساط منهية بالتمليك.... المكطع فش صحيح ... بدكاش يكون مستاجرها لزوم التصوير
ابو محمد 😎
وين النشاما ، هلوا عليهم القنابل والصواريخ ، مثل المطر ، احرقوهم صغيرهم والكبير ..

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