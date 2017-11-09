طباخ السم يتذوقه.. كوريا الشمالية تتجرع مرارة تجاربها النووية

وأفادت صحيفة “تشوسون إيلبو” الكورية الجنوبية بأن حوالي 80% من الأشجار المزروعة ماتت، وأن آبارًا تحت الأرض جفت في منطقة بونجي-ري بمقاطعة كيلغو شمال شرقي كوريا الشمالية نتيجة التجارب النووية.
ونقلت الصحيفة عن أحد المنشقين، الذين كانوا يعيشون في المقاطعة، قوله: “ سمعت من قريب في كيلغو أن أطفالًا ولدوا مشوهين في المستشفيات هناك ”. وأضاف أن السكان المحليين قلقون من التلوث الإشعاعي.
وأوضح منشق آخر: “ لقد تحدثت عبر الهاتف مع أفراد أسرتي الذين تركتهم هناك، وقالوا لي: إن جميع الآبار الجوفية جفت بعد التجربة النووية السادسة ”، في إشارة إلى آخر اختبار نووي للنظام الكوري في سبتمبر الماضي.