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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. تعرف على الجناح الملكي في طائرة الخطوط السنغافورية الجديدة

Time منذ سنتين
Views 6460
Comment 9
بالصور.. تعرف على الجناح الملكي في طائرة الخطوط السنغافورية الجديدة

نورة الشهري (صدى):
أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية، تفاصيل " الجناح الملكي " في مقصورتها الجديدة لطائراتA380، والذي تكلف 850 مليون دولار لتصميم المقصورة الفاخرة.

وأوضحت الشركة أنه يوجد فيها سرير مزدوج ضمن الأجنحة الخاصة تكلف 9500 جنيه إسترليني بما قيمته 50 ألف ريال سعودي.

وأوضحت الخطوط السنغافورية أن الأجنحة الستة الموجودة في المقصورة الأمامية من الطابق العلوي للطائرة، هي " أجنحة ملكية مميزة بالأثاث الفخم " ، مشيرة إلى أنه جُهز كل جناح بسرير منفصل مع كرسي قابل للتعديل مصنوع من الجلد الفخم.

ويحتوي كل جناح أيضًا على شاشة قياس 32 بوصة كاملة الدقة، يمكن تحريكها بحسب زاوية الجلوس، بالإضافة إلى خزانة شخصية.

تم عرض منتجات المقصورة الجديدة لأول مرة عبر وسائل الإعلام في سنغافورة وستدخل الخدمة الشهر المقبل على أول 5 طائرات جديدة من طراز A380 كما ستجرى أعمال التحديث على 14 طائرة حالية، لضمان إتاحة الخدمة عبر أسطول طائرات A380 بأكمله.

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أحدث التعليقات

**""'سهم'""**
المقطع قديم جدا وخبر مالة داعي في مثل هذي الظروف .... اعتقد وصلت المعلومة
مغرد
ممكن ممكن عنده غنم خلوه يترزق اللههههههههههه
faeiz1122
سيحفظه التاريخ ....؟ التاريخ مايحفظ لحظات الأمعات والفارغات التاريخ يحفظ لحظات العلماء والمفكرين والعقلاء
مايباخ
الله يحفظكم ، ملك وفي لدولته وللسعوديه ، البحرين مننا وفينا
faeiz1122
كثر الله خيركم مانقول إلا الحمدلله على نعمة العقل مره تعبوا أنفسهم

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