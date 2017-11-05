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الرئيس اليمني: الإنقلابيون والتنظيمات الإرهابية يتبادلون الأدوار لخلط الأوراق

Time منذ سنتين
Views 2566
الرئيس اليمني: الإنقلابيون والتنظيمات الإرهابية يتبادلون الأدوار لخلط الأوراق

فهمي محمد (صدى):
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن العناصر الإرهابية الباغية في بلاده ومن يواليها ويدعمها تسعى بعملياتها الإرهابية إلى تعكير صفو الأمن والاستقرار وزعزعة سكينة واستقرار البلاد في محاولات بائسة لخلط الأوراق خدمة لأهداف واجندة المليشيا الأنقلابية الذين يمثلون أذرعها ويتبادلون الأدوار معها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، بوكيل وزارة الداخلية في حكومة بلاده، اللواء ركن عبد الله جابر وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، اللواء ركن فضل حسن للوقوف على تداعيات الهجمات الانتحارية التي استهدفت مقري البحث الجنائي وإدارة الأمن في عدن، طبقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأصدر هادي توجيها للقيادات العسكرية والأمنية في عدن باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار حدوث اختراقات أمنية والتحقيق فيها وكشف أوراقها وتداعياتها.. حاثا في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية على الاضطلاع بمهامها في التصدي الحازم لقوى الشر والظلام وتطهير البلاد من شرورها.

الرئيس اليمني
التنظيمات الإرهابية
الإنقلابيون
خلط الأوراق
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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عمل طيب،، الله يجزاه خير..
رمز
يا الخالدي..اخذتوها بعدعشرين عام الله يخلي لكم الوليد اللي جابها لكم ب................تحياتي
غييييوووورررر
ناويه تقضي عليه
غييييوووورررر
ناويه تقضي عليه
واضح*** وصريح***
تبقى ياأخي أبومحمد،(( العميد))أنورت الصحيفه بوجودك ووجود الأخوه والأخوات الأفاضل، تبقى يالصقر الله يسعدك ويرضى عليك..

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