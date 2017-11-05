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الأعداد السابقة للصحيفة

عامل يختطف طفلة ويعتدي عليها جنسياً انتقاما من والدها

Time منذ سنتين
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Comment 9
عامل يختطف طفلة ويعتدي عليها جنسياً انتقاما من والدها

القاهرة (صدى):
أقدم شاب مصري يعمل في بيع أسطوانات الغاز ، على أستدراج طفلة لا يتعدى عمرها الـ 4 سنوات ، وقام بالتعدي عليها جنسياً ، أنتقاما من والدها لوقوع مشاجرة بينهما بسبب 5 جنيهات مصرية .

وتعود تفاصيل الواقعة عندما خرجت الطفلة" بشري " 4 سنوات، لشراء بعض الأشياء لوالدتها من محل بقالة على بعد أمتار قليلة من منزلها الكائن بمدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، فاستغل ذئب بشري برائتها، وتتبعها واستدرجها إلى مكان بعيد عن الأهالي، وتعدى عليها جنسيا، مبررا فعلته بدافع الانتقام من والدها، وترك الطفلة ولاذا بالفرار بعد فعلته الشنعاء.

عادت الطفلة إلى منزلها، أدركت والدتها حدوث شيئ ما لها، فقامت بخلع ملابسها الداخلية، فاكتشفت الفاجعة، وروت لها الطفلة ما حدث، على الفور أبلغت الأم مركز شرطة أبوكبير في محافظة الشرقية المصرية ، وتمكنت المباحث من التعرف على المتهم .

وعقب ضبطه قال المتهم في اعترافاته أمام النيابة العامة ، من أربع أيام عملت مشكلة مع والد الطفلة، بسبب خلاف على حساب أسطوانة غاز، فرق خمسة جنيهات عن عدد 30 أسطوانة، وبعد كدا فضلت أدور على بيته ولما عرفت البيت لقيت بنته خارجة من المنزل، وتتبعتها وجدتها رايحة تشترى من محل البقالة بالمنطقة، وأنا واقف بره، وبعد ذلك انتظرتها و باستدراجها عند كشك النور، بناحية السكة الحديد بأبوكبير، اعتديت عليها جنسيا.

 

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب طيب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
عجل بنفسه
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحين القطاوة الي باالشارع على بالهم أننا أنقرضنا😂
ابومحمد٢
مصر يعمل نفسه مهم
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يمكن ماعندهم خبر أتمنى تتجاوزون عنهم الي اخترقو القرار اليلة هذي بس وتعطونهم قرصة أذن خفيفه

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