لهذا السبب .. ” الكونغرس ” تمنع ” روسيا اليوم ” من تغطية فعالياتها

واشنطن(صدى):

قررت السلطات الأمريكية سحب ترخيص الشبكة الإعلامية الحكومية ” روسيا اليوم ” ، أمس الأربعاء ، حيث أعلنت في وقت سابق أنها أجبرت على التسجيل على أنها عميل أجنبي ، وهو ما يمنع صلاحياتها في تغطية أعمال الكونغرس في واشنطن .

وسحبت لجنة الصحفيين الترخيص من الشبكة بناءاً على تصويت الإجماع ، بسبب إخلالها بقواعد اللجنة التنفيذية لمراسلي الإذاعة والتلفزيون ، التي تمنع منح التراخيص لأي جهة إعلامية تعمل لحساب دول أجنبية بعينها ، وفقاً لما ذكرته مصادر خاصة .

واتخذت الجهات المُختصة هذا الإجراء ، كرد على تسجيل شركة ” تي آند آر بروداكشنز ” المستثمرة لدى ” روسيا اليوم ” على كونها عميل أجنبي .

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية ، طلبت من روسيا اليوم خلال سبتمبر الماضي أن تسجل على أنها عميل ممثل لدولة أجنبية ، وانتقدت الاستخبارات الأمريكية هذه الشبكة الإعلامية بسبب مشاركتها في حملات التضليل الإعلامي خلال الحملة الرئاسية الأمريكية عام 2016 ، والتي فاز فيها دونالد ترامب .