” كهربا ” يغيب عن مواجهة ” الرائد ” المقبلة

ماجد محمد(صدى):

تأكد غياب محترف نادي اتحاد جدة، اللاعب محمود كهربا، عن لقاء فريقه أمام نظيره الرائد في إطارا منافسات الجولة الـ 13 من دوري المحترفين؛ بعد تعرضه للايقاف.

ومن المقرر أن يلتقي اتحاد جدة بنظيره الرائد الجمعة القادم الموافق 8 ديسمبر، في ظل غياب فهد الأنصارى وطارق عبدالله وخالد السميرى، بعد حصولهم للبطاقة الصفراء الثالثة، بالإضافة لكهربا.

ونجح اتحاد جدة، في تحقيق الفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، أحدهما تم إحرازه عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب محمود كهربا.