قائد منتخب الكارتيه: شقيقي انسحب من مواجهة إسرائيل في بطولة اليابان

نواف السالم(صدى):

قال عماد المالكي، قائد منتخب الكاراتيه، إن عبدالهادي المالكي، شقيقه الأصغر انسحب من مواجهة لاعب إسرائيلي في إحدى البطولات المقامة في اليابان.

وقال المالكي في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الخميس: ” إن انسحاب شقيقة يأتي امتثالا لأوامر ولاة أمرنا وتأكيدا على موقفنا الراسخ بعدم الاعتراف بالدولة الصهيونية، وبأن الرياضي الحقيقي سفيرا لوطنه قبل أن يكون لاعب ” .