بالفيديو.. انفعال ” كارينيو ” على الجهاز الفني لنادي التعاون
انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يوضح لحظة انفعال مدرب الشباب الأوروغوياني ” كارينو ” على أعضاء الجهاز الفني لنادي التعاون ، أثناء مباراة نادي الشباب مع نظيرة التعاون.
وأظهر مقطع الفيديو ذهاب ” كارينو ” إلي أعضاء الجهاز الفني للتعاون ، وهو منفعل وحاول أحد الأعضاء منعه في البداية ولكنه دفعه مرتين في صدره ، ليتوجه لأحد مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز وتحدث معه بحدة ، دون معرفة سبب الهجوم .
مدرب نادي الشباب كارينيو في لقطة انفعال شديد على دكة نادي التعاون!#الشباب_التعاون#دوري_بلس pic.twitter.com/dnNwQfErhx
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٣٠ نوفمبر، ٢٠١٧
فهد الغامدي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي الاشكال الي تهايط كف ويرجع يقعد محله شوفو حتى حق التعاون جالس يضحك على التخلف