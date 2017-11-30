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بالفيديو.. انفعال ” كارينيو ” على الجهاز الفني لنادي التعاون

بالفيديو.. انفعال ” كارينيو ” على الجهاز الفني لنادي التعاون
ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يوضح لحظة انفعال مدرب الشباب الأوروغوياني ” كارينو ” على أعضاء الجهاز الفني لنادي التعاون ، أثناء مباراة نادي الشباب مع نظيرة التعاون.

وأظهر مقطع الفيديو ذهاب ” كارينو ” إلي أعضاء الجهاز الفني للتعاون ، وهو منفعل وحاول أحد الأعضاء منعه في البداية ولكنه دفعه مرتين في صدره ، ليتوجه لأحد مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز وتحدث معه بحدة ، دون معرفة سبب الهجوم .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي الاشكال الي تهايط كف ويرجع يقعد محله شوفو حتى حق التعاون جالس يضحك على التخلف

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