بالفيديو.. انفعال ” كارينيو ” على الجهاز الفني لنادي التعاون

ماجد محمد(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يوضح لحظة انفعال مدرب الشباب الأوروغوياني ” كارينو ” على أعضاء الجهاز الفني لنادي التعاون ، أثناء مباراة نادي الشباب مع نظيرة التعاون.

وأظهر مقطع الفيديو ذهاب ” كارينو ” إلي أعضاء الجهاز الفني للتعاون ، وهو منفعل وحاول أحد الأعضاء منعه في البداية ولكنه دفعه مرتين في صدره ، ليتوجه لأحد مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز وتحدث معه بحدة ، دون معرفة سبب الهجوم .