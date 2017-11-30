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  3. سلطان اللحياني: الاتحاد برغم كل الظروف لكن الكبير يبقى كبيرا

سلطان اللحياني: الاتحاد برغم كل الظروف لكن الكبير يبقى كبيرا




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 4 ساعات

يبقى الاتحاد هو فريق القرن

[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا أوافقك أن العكايشي نقطة تحول. العكايشي أحد أسباب ضعف الاتحاد بالشق الهجومي فكم من عشرات الفرص التي ضاعت بسببه! حتى ركلة الجزاء الفضل فيها بعد الله لكهربا ..أخطاء العكايشي بالجملة وليست بالقطاعي فعليه أن يجتهد ويفتح صفحة جديدة مع نفسه ومع الاتحاد في باقي المباريات

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