سلطان اللحياني: الاتحاد برغم كل الظروف لكن الكبير يبقى كبيرا

الجمعة 1
ديسمبر
يبقى الاتحاد هو فريق القرن
لا أوافقك أن العكايشي نقطة تحول. العكايشي أحد أسباب ضعف الاتحاد بالشق الهجومي فكم من عشرات الفرص التي ضاعت بسببه! حتى ركلة الجزاء الفضل فيها بعد الله لكهربا ..أخطاء العكايشي بالجملة وليست بالقطاعي فعليه أن يجتهد ويفتح صفحة جديدة مع نفسه ومع الاتحاد في باقي المباريات
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مرسيدس[ عدد التعليقات: 152 ] نشر منذ 4 ساعات
يبقى الاتحاد هو فريق القرن
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا أوافقك أن العكايشي نقطة تحول. العكايشي أحد أسباب ضعف الاتحاد بالشق الهجومي فكم من عشرات الفرص التي ضاعت بسببه! حتى ركلة الجزاء الفضل فيها بعد الله لكهربا ..أخطاء العكايشي بالجملة وليست بالقطاعي فعليه أن يجتهد ويفتح صفحة جديدة مع نفسه ومع الاتحاد في باقي المباريات