تيريزا ماي تستكشف الوضع الامني الأردني

لندن(صدى):

ألتقت رئيسة الوزراء البريطانية ” تيريزا ماي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر الحسينية ، اليوم الخميس، أثناء جولتها حول الشرق الأوسط .

وصرح موقع الديوان الأردني بصفحته علي ” تويتر ” ،عن استقبال الملك عبد الله لرئيسة وزراء بريطانيا في قصر الحسينية ، وألقت ماي خطابها متحدثة عن دور بريطانيا في الشرق الأوسط ، وقاد الملك عبد الله الثاني مباحثات ثناية مع رئيسة الوزراء البريطانية حول أقامة علاقات واستثمارات بين البلدين.

يُذكر أن ماي قامت بزيارة السعودية أمس الأربعاء، وأتجهت الي الأردن اليوم ، لمعرفة كافة الأوضاع الأمنية والأقتصادية والسياسية في الأردن وفرص الأستثمار التي ستحققها معها .