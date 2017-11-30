” راموس ” يكشف عن رغبته في التوقف عن إحراز الأهداف في هذا الوقت

نواف السالم(صدى):

كشف سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسبانى، أنه يفضل تسجيل الأهداف في الدقيقة الـ 10، موضحًا أنه يرغب في التوقف عن تسجيل الأهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي؛ لما يسببه هذا الأمر من توتر.

و في سياق أخر قال ” راموس ” إنه سيشارك مع ريال مدريد فى مباراة أتلتيك بيلباو، السبت المقبل، وأنه سيرتدى القناع خلال المباراة، قائلًا: ” القناع غير مريح قليلا، ولكننى تدربت على إحراز الأهداف بالرأس وأنا أرتديه، لأننى مضطر لارتدائه لمدة ثلاثة أسابيع، لأن الإصابة لن تحتاج إلى تدخل جراحى ” ، وفقًا لما نقلته صحيفة ” ماركا ” الإسبانية.