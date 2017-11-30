شاهد آخر الاستعدادات لقرعة كأس العالم ” روسيا 2018 “

طلال الغامدي(صدى):

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الذي ينتظهره ملايين عشاق كرة القدم، الا وهو سحب قرعة كأس العالم “روسيا 2018″، في العاصمة الروسية موسكو مساء غد الجمعة.

فقد وضعت اللمسات الأخيرة على مراسم الحفل، وجهزت قاعة قصر المؤتمرات في الكريملين لاستقبال الوفود القادمة من شتى أنحاء العالم، لإجراء فعاليات القرعة التي ستسفر عن توزيع المنتخبات الـ32 المتأهلة على 8 مجموعات.

هذا الحفل وجميع كواليسه وأخباره ستشاهدونه حصرياً ومجاناً على beIN SPORTS، حيث سيتم تخصيص أربع محطات لنقل الحدث وهي، القناة الإخبارية HD وHD1 باللغة العربية، وHD11 باللغة الإنكليزية، وHD14 باللغة الفرنسية، وكذلك على beIN CONNECT.

تبدأ التغطية المميزة صباحاً في تمام الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستتضمن عرض تقارير وثائقية عن منتخبات المغرب وتونس ومصر والسعودية، بالإضافة إلى استضافة نجوم كبار من عالم المستديرة، عدا عن عدة برامج في سياق الموضوع نفسه.