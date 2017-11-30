كاميرا ذكية تحدد هوية الأشخاص تلقائياً

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة أمازون عن كاميرا ذكية جديدة أطلقت عليها اسم ” Deeplens ” ، تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي ، حيث تستطيع التعرف على الأشياء والوجوه والأنشطة بمسمياتها بشكل تلقائي .

وتسمح الكاميرا الذكية للمطورين بأن يقوموا باستخدامها لتطوير التطبيقات التعليمية الخاصة بهم والأجهزة الآلية ، بالإضافة إلى إمكانية تصميم آلة للتعلم واختبار المواد الإبداعية الخاصة بهم ، وفقاً لما ذكره موقع ” ديلي ميل ” البريطاني .

وتعمل الكاميرا دون الحاجة إلى اتصال ، وهو الأمر الذي يجعل التعامل معها أكثر سلاسة وسرعة، كما أنها تتوفر عبر مقر أمازون بالولايات المتحدة وموقعها الالكتروني بسعر 250 جنيه استرليني ، ولم يحدد بعد موعد إطلاق الجهاز على مستوى العالم .