” لينكر ” يحتفل بعيد ميلاده الـ 57 على مسرح قرعة كأس العالم

نواف السالم(صدى):

احتفل اللاعب الإنجليزي السابق جاري لينكر ، بعيد ميلاده الـ 57 ، على المسرح الذي يُقدم عليه حفل قرعة كأس العالم الروسي المقرر عقده غداً ، في ظل شعوره بالتوتر من ارتكاب خطأ فادح أثناء تقديمه للحفل .

ووفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للفيفا ، فقد أكد ” لينكر ” على أهمية هذا الحدث الضخم الذي يبج أن يخلو من الأخطاء ليحافظ على رونقه ، مشيراً إلى أن هناك ثمانية مساعدين خلال عملية سحب القرعة بينهم شخصيات بارزة في المجال الكروي .

وأعلن ” جاري ” عن تواجد ممثل روسي يدعى نيكيتا سيمونيان ، البالغ 92 عاماً من العمر ، ويحافظ على صحته بشكل جيد حتى الآن .