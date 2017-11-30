بالفيديو.. الفنانين ينهارون بكاءاً علي الراحلة شادية

أماني الغامدي(صدى):

أنهيار المشاهير علي الهواء في مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 39 ، اليوم الخميس ، عقب عرض أعمال الفنانة الراحلة المصرية شادية ، التي توفت منذ يومين .

وأنهارت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين من البكاء ، أثناء عرض صور للفنانة الراحلة شادية ، وعرض مقطع صوتي لها، وهي تقول ” مقدرش أنكر أنكو أدتوني مجدي وشهرتي ، لكن أنا كمان أديتكو عمري ” .

ووقفا جميع الحاضرين تصفيقاً لها وحزناً منهم عليها ،وحباً وتقديراً لفنها الذي قدمته .

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي يقام أحتفالاته الـ 39، وتأسس عام 1976 وأنه من أهم عشر مهرجانات علي مستوي العالم كله.