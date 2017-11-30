ماريا كاري تحصل على ملايين الدولارات من خطيبها السابق لهذا السبب
حصلت المطربة الأمريكية ماريا كاري على ملايين الدولارات من خطيبها السابق الملياردير جيمس بيكر في أكتوبر الماضي ، بسبب إزعاجه المستمر لها عقب افتراقهما .
وقرر ” بيكر ” في النهاية الابتعاد عن ” كاري ” البالغة 47 عاماً ، بعد توصلهما إلى تسوية مادية كنوع من التعويض بعد انفصاله عنها ، حيث حاولت النجمة أن تحصل منه على ما يصل إلى 50 مليون دولار ، إلا أن كلا الطرفين تفاوضا على المبلغ وتوصلا إلى حل وسط في النهاية .
وعلى الرغم من عدم ذكر حجم التعويض المادي ، إلا أن ماريا حرصت على الاحتفاظ بخاتم الزفاف الذي قدمه لها مسبقاً أثناء ارتباطهما ، والذي يصل ثمنه إلى 10 ملايين دولار تقريباً ، وفقاً لما ذكرته صحيفة أجنبية .
نهار السلام[ عدد التعليقات: 669 ] نشر منذ 8 دقائق
رجال اضاعوا ثرواتهم من اجل النساء
واخرون فقدوا كرامتهم من اجلهن . . . .
وثلة تميلحوا فتخرفنوا فشرفونا حبابنا في غياهب السجون
وقليل . . . قليل . . . اسعفه الحظ ونجى بنفسه قبل السقوووط . . . *