ماريا كاري تحصل على ملايين الدولارات من خطيبها السابق لهذا السبب

أماني الغامدي(صدى):

حصلت المطربة الأمريكية ماريا كاري على ملايين الدولارات من خطيبها السابق الملياردير جيمس بيكر في أكتوبر الماضي ، بسبب إزعاجه المستمر لها عقب افتراقهما .

وقرر ” بيكر ” في النهاية الابتعاد عن ” كاري ” البالغة 47 عاماً ، بعد توصلهما إلى تسوية مادية كنوع من التعويض بعد انفصاله عنها ، حيث حاولت النجمة أن تحصل منه على ما يصل إلى 50 مليون دولار ، إلا أن كلا الطرفين تفاوضا على المبلغ وتوصلا إلى حل وسط في النهاية .

وعلى الرغم من عدم ذكر حجم التعويض المادي ، إلا أن ماريا حرصت على الاحتفاظ بخاتم الزفاف الذي قدمه لها مسبقاً أثناء ارتباطهما ، والذي يصل ثمنه إلى 10 ملايين دولار تقريباً ، وفقاً لما ذكرته صحيفة أجنبية .